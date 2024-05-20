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Череда ДТП с пострадавшими произошла в Бурятии в выходные

Череда ДТП с пострадавшими произошла в Бурятии в выходные
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водители опрокидывали мотоциклы и переворачивались на автомобилях

За два выходных дня на дорогах Бурятии произошло 43 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе несколько аварий с пострадавшими. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД.

В субботу, 18 мая, в Улан-Удэ пострадал 39-летний мужчина, ехавший на мотоцикле «Ролиз», несмотря на отсутствие водительских прав. Около 7 часов утра на улице Псковская он врезался в забор, после чего мотоцикл опрокинулся.

Водителя с травмами госпитализировали в больницу.



Около 20 часов произошло ДТП в селе Эрхирик Заиграевского района. Мотоциклом «Рэйсер» управлял 14-летний подросток, он катал девочку. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул мотоцикл.

В результате аварии травмы получила 15-летняя пассажирка. Школьницу увезли в больницу.



В 22 часа в Кяхтинском районе 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», следуя со стороны села Малая Кудара в направлении села Уладый, съехал с дороги. Машина перевернулась.

Пострадали три человека - сам водитель и два его пассажира. Всех троих госпитализировали.



В воскресенье ночью, 19 мая, ДТП произошло на улице Гастелло в Улан-Удэ. 33-летний водитель «Хонды Интегра» не справился с управлением и перевернул авто на крышу. Мужчину госпитализировали в БСМП.




ДТП

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