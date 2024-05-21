Медведи начали выходить к Кругобайкальской железной дороге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Косолапых видели два раза



К полотну Кругобайкальской железной дороги начали выходить медведи.



- В Байкальском участковом лесничестве такие встречи отмечены на 78 и 97 километрах дороги. В первом случае наблюдали одного косолапого, во втором к путям спустилась медведица с двумя медвежатами, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Специалисты просят туристов соблюдать меры безопасности: ходить по маршруту только днём и не в одиночку, не приближаться к медведям, не оставлять пищевые отходы, ночевать рядом с турбазами или посёлками, избегать мест с ограниченной видимостью.



При встрече со взрослым зверем не убегать, обозначить себя криками, поднятыми вверх руками, плащом, рюкзаком и медленно отступить назад, не поворачиваясь спиной к зверю.

