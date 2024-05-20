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В Бурятии продолжаются поиски тела утонувшего забайкальца

В Бурятии продолжаются поиски тела утонувшего забайкальца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место выехали спасатели

В Баргузинском районе продолжаются поиски тела мужчины, утонувшего в реке Баргузин.

- Выехали спасатели Усть-Баргузинского пожарно-спасательного подразделения - три человека, две единицы техники, - сообщают в «Баргузин-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в минувшую субботу, 18 мая. Утонул 48-летний житель соседнего Забайкальского края. 
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