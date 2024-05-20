На место выехали спасатели
В Баргузинском районе продолжаются поиски тела мужчины, утонувшего в реке Баргузин.
- Выехали спасатели Усть-Баргузинского пожарно-спасательного подразделения - три человека, две единицы техники, - сообщают в «Баргузин-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в минувшую субботу, 18 мая. Утонул 48-летний житель соседнего Забайкальского края.
В Бурятии продолжаются поиски тела утонувшего забайкальца
Происшествия, Фото:
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