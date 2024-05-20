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Выпускница вуза Бурятии назначена министром культуры Забайкалья

Выпускница вуза Бурятии назначена министром культуры Забайкалья
Власть,  Фото:дворец культуры железнодорожников Читы
Маргарита Пляскина закончила ВСГИК в 1991 году

Первый заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Кефер представил правительству региона нового министра культуры Маргариту Пляскину во время еженедельного оперативного совещания. Напомним, что соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал губернатор края Александр Осипов.

- Это моё третье назначение за все 34 года профессиональной деятельности. Надеюсь, что принесу пользу региону, – прокомментировала новость о своём назначении Маргарита Пляскина.

Маргарита Витальевна Пляскина родилась в 1969 году в Читинской области. В 1991 году окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры, в 2020 году получила второе высшее образование в Иркутском государственном университете путей сообщения.

Трудовой путь начала в 1993 году, работала в школе №26 преподавателем эстрадного танца, учителем хореографии, заместителем директора по художественно-эстетическому циклу. С сентября 2010 года – директор дворца культуры железнодорожников Читы. В 2007 году удостоена звания «Заслуженный работник образования Читинской области», неоднократно поощрялась грамотами и подарками правительства Забайкалья и железной дороги, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
Забайкальский край назначение

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