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В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях

В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю специалисты ликвидировали 56

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 13 по 19 мая включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 9 технологических нарушений, в том числе 5 – без отключения холодного водоснабжения.

А ещё специалисты отремонтировали 11 водоколонок и устранили 56 засоров. Неделей ранее их было намного меньше – 32. Кроме того, в Улан-Удэ промыли два канализационных сетей протяжённостью в 181 метр.

Несколько дней назад квартиру в одном из домов в столице Бурятии залило фекалиями. Нечистоты хлынули из унитаза, а всё потому, что кто-то из соседей смыл тряпку прямо в канализацию. В «Водоканале» тогда напомнили, что даже безобидный, на первый взгляд, бытовой мусор может нанести немалый вред, в том числе – остальным жильцам.

Работники МУП каждую неделю борются с засорами на сетях. Они случаются из-за смытых в унитаз сломанных игрушек, кусков одеял, телогреек и строительного мусора. А как-то раз авария произошла из-за бараньей шкуры.

- Диаметр домашних сантехнических каналов – примерно 10 сантиметров в самом широком месте, а это значит, что даже небольшие и безвредные на вид предметы могут вызвать серьёзные проблемы, – отмечают на предприятии. – Поэтому любой мусор, даже мелкий, нужно выбрасывать в ведро.  

канализация коммунальная авария водоканал

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