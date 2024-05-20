В Улан-Удэ резко увеличилось число засоров на сетях





- Диаметр домашних сантехнических каналов – примерно 10 сантиметров в самом широком месте, а это значит, что даже небольшие и безвредные на вид предметы могут вызвать серьёзные проблемы, – отмечают на предприятии. – Поэтому любой мусор, даже мелкий, нужно выбрасывать в ведро.



