В Улан-Удэ горело кафе на улице Домостроительная

Причина пока не известна

Сегодня, 20 мая, сотрудники МЧС тушили пожар в кафе на улице Домостроительная в Улан-Удэ.

«Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии. - На месте происшествия работают огнеборцы улан-удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Причина пожара устанавливается».

В 10:35 стало известно, что пожар ликвидирован.



Информация уточняется.





Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар произошёл в посёлке Заиграево – там горело кафе «Арюун». Взорвался один баллон с газом, ещё 14 местные жители и пожарные успели вынести.

