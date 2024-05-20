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В Улан-Удэ горело кафе на улице Домостроительная

В Улан-Удэ горело кафе на улице Домостроительная
Происшествия,  Фото:скриншот с видео

Причина пока не известна

Сегодня, 20 мая, сотрудники МЧС тушили пожар в кафе на улице Домостроительная в Улан-Удэ. 

«Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии. - На месте происшествия работают огнеборцы улан-удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Причина пожара устанавливается».

В 10:35 стало известно, что пожар ликвидирован.

Информация уточняется. 



Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар произошёл в посёлке Заиграево – там горело кафе «Арюун». Взорвался один баллон с газом, ещё 14 местные жители и пожарные успели вынести.

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