В Улан-Удэ горело кафе на улице Домостроительная

Причина пока не известна
Сегодня, 20 мая, сотрудники МЧС тушили пожар в кафе на улице Домостроительная в Улан-Удэ.
«Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии. - На месте происшествия работают огнеборцы улан-удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Причина пожара устанавливается».
В 10:35 стало известно, что пожар ликвидирован.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар произошёл в посёлке Заиграево – там горело кафе «Арюун». Взорвался один баллон с газом, ещё 14 местные жители и пожарные успели вынести.
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