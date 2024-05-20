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В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия

В Бурятии изменятся правила начисления единого пособия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новшества вступят в силу в первый день лета

С 1 января 2023 года в Бурятии, как и во всей стране, появилось единое универсальное пособие. Оно заменило несколько разных, которые россияне получали ранее – беременным, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 8 лет и школьников от 8 до 17-ти.

Перед оформлением таких выплат проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.

При этом действует правило нулевого дохода. В выплате откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди последних – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.

С 1 июня правила назначения пособия в республике подкорректируют. Нововведения касаются учёта доходов, а именно – алиментов на детей и заработка самих несовершеннолетних (если они где-то подрабатывают). Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- При определении права на пособие зарплата детей не будет учитываться вовсе, а алименты – в зависимости от того, что является основанием их уплаты, – написала детский омбудсмен на своей странице.

Таких оснований два. Первое – по решению суда. Тогда в заявлении нужно указать фактически поступившую сумму алиментов. Если же их платят по соглашению, при расчёте среднедушевого дохода тоже учтут сумму, прописанную в заявлении, но не менее 25% от МРОТ (в 19 242 рубля) на одного ребёнка, 33% – на двух детей и 50% – на троих и более. Это 4 810, 6 349 и 9 621 рубль соответственно.


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