В центре Улан-Удэ ради новой школы снесут 18 жилых домов







Проект школы – на высокой стадии готовности. Он предусматривает защиту здания от подтопления грунтовыми водами. Отметки участка для строительства выберут таким образом, чтобы избежать выхода воды на поверхность.





Проект школы – на высокой стадии готовности. Он предусматривает защиту здания от подтопления грунтовыми водами. Отметки участка для строительства выберут таким образом, чтобы избежать выхода воды на поверхность.

Благодаря мастер-плану, который прошлой весной одобрил президент страны Владимир Путин, историческая часть Улан-Удэ преобразится до неузнаваемости. Там появятся межвузовский кампус для студентов, здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.В планах – и новый квартал, ради которого придётся снести десятки жилых зданий. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, поликлинике и школе на 700 с лишним учеников.Подготовка площадки под учебное заведение уже началась. Ради строительства средней школы придётся расселить и демонтировать 18 домов. Большинство собственников уже оттуда переехали, рассказали в управлении комплексного развития территорий. Подрядчик демонтировал девять построек и приступил к обустройству котлована.- Почти все жильцы получили новые квартиры или денежные компенсации. Большинство уже отпраздновали новоселье. Меньшая часть – в процессе переезда, – отметил начальник УКРТ Зана Тумуров.