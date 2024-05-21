Бизнесмена из Бурятии будут судить за гибель рабочего в траншее

Работника насмерть завалило грунтом



В Селенгинском районе Бурятии предстанет перед судом 37-летний индивидуальный предприниматель; его работника насмерть завалило грунтом.



По данным следствия, предприниматель занимался сантехническими и электромонтажными работами, а также строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. В апреле 2023 года он приступил к строительству водозаборных сооружений в селе Гусиное Озеро.



Днём 10 сентября 2023 года экскаватором вырыли траншею. Однако в нарушение строительных норм и правил, песчаные стенки траншеи не были укреплены. Несмотря на угрозу обвала грунта, один из рабочих спустился на дно для монтажа трубы в водозаборной колонке. В тот момент на него обвалился грунт, очень быстро сместившийся песок засыпал работника. Через некоторое время 44-летний потерпевший скончался на месте от механической асфиксии.



- Предприниматель обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

