В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»

Участники фестиваля состязались в пении
18 мая в Селенгинском районе Бурятии прошёл фестиваль народного творчества «Миндалецвет 2024». Мероприятие провели в селе Селендума, сообщили в районной администрации.
На фестивале звучали песни вокальных коллективов Селенгинского, Кабанского, Прибайкальского, Еравнинского, Иволгинского и Заиграевского районов республики.
Решением жюри в номинации «Дуэты» почётными грамотами были награждены:
1 место – Максим Кашин и Антон Чебунин, Кабанский район;
2 место – Аюна Балмаева и Санжидма Жамсуева, Еравнинский район.
В номинации «Солисты» были отмечены:
Дипломант 1 степени - Дэнсэма Шагжеева, Еравнинский район:
Дипломант 2 степени - Елена Медведева, Селенгинский район;
Дипломант 3 степени - Татьяна Мункуева, Селенгинский район;
Лауреат 1 степени - Марина Колесова, Селенгинский район;
Лауреат 2 степени – Жаргалма Цыреторова, Еравнинский район;
Лауреат 3 степени – Галина Келя, с. Гусиное Озеро, Селенгинский район;
1 место - Максим Кашин, Кабанский район;
2 место - Меньтюкова Лариса, Кабанский район;
3 место - Чебунин Антон, Кабанский район.
В номинации «Вокальные ансамбли» были награждены:
Гран-при - Народный хор «Моё тепло рук», Иволгинский район;
Диплом лауреата 1 степени - ансамбль «Хорошее настроение», с. Гусиное Озеро, Селенгинский район;
место - ансамбль «Русичи», Кабанский район;
2 место - ансамбль «Туяа», Еравнинский район;
3 место - ансамбль «Мелодия», Прибайкальский район.
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