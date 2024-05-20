Отключения пройдут с 20 по 24 мая
Жителей Советского района столицы Бурятии предупредили об отключениях электроэнергии 20, 21, 23 и 24 мая. Света не будет в связи с проведением плановых работ.
По информации администрации района, электричество отключат по адресам:
В Улан-Удэ 4 дня будут отключать свет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отключения пройдут с 20 по 24 мая
Горожане окунулись в потрясающий мир искусства и советское прошлое
Ребятишки получили в ДТП серьёзные травмы и перенесли несколько операций
Он запланирован на конец мая
Из столицы и районов Бурятии
Прилежные осуждённые встретились со своими родными
Пасущихся где попало коров будут загонять на штрафстоянку
Его отметят 9 мая 2025 года
Столицу и районы республики накроет жара
А остальные главы ведомств и все зампреды предпочли их засекретить
ФК уступил противнику с минимальным счётом
Объявления с предупреждениями уже начали расклеивать на подъездах многоэтажек
Она ожидается в восьми районах республики
Обезлюдевший Заозёрный сольётся с Гусиноозёрском
В соцсетях заявили, что они разводят на деньги пенсионеров