В Улан-Удэ почти год выхаживали брата и сестру, попавших в аварию











- Огромное человеческое спасибо за отличное восстановление моих деток за период с 19 июня 2023-го по 3 мая 2024-го года. Вы самые лучшие врачи, профессионалы своего дела – Дмитрий Анатольевич Бадмаев, Виталий Николаевич Волобоев, Галина Семёновна Архинчеева, Соёл Ламажапович Цыденов и заведующий отделением Жаргал Дабаевич Дылгыров, – написала она.



Кстати, в понедельник, 20 мая, врачи-травматологи отмечают свой профессиональный праздник.





Ещё в июне 2023-го в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое юных жителей республики. Дети – брат и сестра – получили множественные переломы. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) и прооперировали.В мае 2024-го ребятишек выписали после повторной госпитализации и операций по удалению металлоконструкций. Мама юных пациентов сделала сотрудникам ДРКБ необычный подарок – она вручила врачам статуэтки в виде двух ангелов и младенца в ладони и открытки со словами благодарности.