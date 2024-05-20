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В Улан-Удэ почти год выхаживали брата и сестру, попавших в аварию

В Улан-Удэ почти год выхаживали брата и сестру, попавших в аварию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребятишки получили в ДТП серьёзные травмы и перенесли несколько операций

Ещё в июне 2023-го в Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое юных жителей республики. Дети – брат и сестра – получили множественные переломы. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) и прооперировали.

В мае 2024-го ребятишек выписали после повторной госпитализации и операций по удалению металлоконструкций. Мама юных пациентов сделала сотрудникам ДРКБ необычный подарок – она вручила врачам статуэтки в виде двух ангелов и младенца в ладони и открытки со словами благодарности.




- Огромное человеческое спасибо за отличное восстановление моих деток за период с 19 июня 2023-го по 3 мая 2024-го года. Вы самые лучшие врачи, профессионалы своего дела – Дмитрий Анатольевич Бадмаев, Виталий Николаевич Волобоев, Галина Семёновна Архинчеева, Соёл Ламажапович Цыденов и заведующий отделением Жаргал Дабаевич Дылгыров, – написала она.

Кстати, в понедельник, 20 мая, врачи-травматологи отмечают свой профессиональный праздник.

ДТП пострадавшие дети врачи ДРКБ

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