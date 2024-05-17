В Забайкалье продлено ограничение пребывания граждан в лесах

Запрет будет действовать по 6 июня включительно



В Забайкальском крае с 17 мая вступило в силу постановление «Об ограничениях пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности».



В период с 17 мая по 6 июня включительно ограничено пребывание граждан в лесах в границах следующих лесничеств: Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Шилкинского и Читинского (кроме микрорайона «Северный» – от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицы Верхоленской), в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье», местности «Сухотино», где расположена табличка «Место отдыха»).



В период с 31 мая по 20 июня включительно ограничено пребывание граждан в лесах в границах Могочинского и Чарского лесничеств.



Министерства природных ресурсов края просит забайкальцев сообщать о пожарах по номеру 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный. Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей - 50 тысяч рублей.



