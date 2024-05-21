Пулевики Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

На соревнованиях спортсмены республики собрали «ворох» наград



Бурятские спортсмены взяли два вторых общекомандных места на чемпионате и первенстве России по пулевой стрельбе среди глухих в Ижевске. Соревнования проходили с 13 мая.



За неделю спортсмены республики собрали «ворох» наград. Так, победителями и призёрами стали стрелки республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва. В упражнении «ВП-ПС» золото у Дарьи Каргапольцевой и у Анатолия Гаськова. Бронза у Александры Бобоевой и Константина Болдарева. В упражнении «ВП-60 ж» серебро взяла Александра Бобоева. В упражнении «ВП-60 м» серебро у Николая Дорожкина, бронза у Константина Болдарева.



В упражнении «МВ-9» первое место взял Константин Болдарев, третье – Александра Бобоева. В упражнении «МВ-3» золотую медаль завоевала Александра Бобоева, бронзовую – Анатолий Гаськов. Итого: 3 золота, 2 серебра, 4 бронзы и заслуженное второе общекомандное место.



Восходящие звезды так же не остались в стороне. В упражнении «ВП-40 ж» серебро уверенно забрала Дарья Каргапольцева. А в «ВП-40 м» серебро вырвал и Илья Точилкин. Благодаря этому у республики второе общекомандное место на первенстве России.



Спортсменов тренируют Татьяна Енисеева, Алёна Аюшиева и Евгений Мантатов.



- Также хотим отметить, что впервые на Чемпионате участие принял ветеран боевых действий СВО. Зоригто Мунконов достойно выступил в упражнении «пистолет пневматический», - сообщает министерство спорта РБ.



