На соревнованиях спортсмены республики собрали «ворох» наград
Бурятские спортсмены взяли два вторых общекомандных места на чемпионате и первенстве России по пулевой стрельбе среди глухих в Ижевске. Соревнования проходили с 13 мая.
За неделю спортсмены республики собрали «ворох» наград. Так, победителями и призёрами стали стрелки республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва. В упражнении «ВП-ПС» золото у Дарьи Каргапольцевой и у Анатолия Гаськова. Бронза у Александры Бобоевой и Константина Болдарева. В упражнении «ВП-60 ж» серебро взяла Александра Бобоева. В упражнении «ВП-60 м» серебро у Николая Дорожкина, бронза у Константина Болдарева.
В упражнении «МВ-9» первое место взял Константин Болдарев, третье – Александра Бобоева. В упражнении «МВ-3» золотую медаль завоевала Александра Бобоева, бронзовую – Анатолий Гаськов. Итого: 3 золота, 2 серебра, 4 бронзы и заслуженное второе общекомандное место.
Восходящие звезды так же не остались в стороне. В упражнении «ВП-40 ж» серебро уверенно забрала Дарья Каргапольцева. А в «ВП-40 м» серебро вырвал и Илья Точилкин. Благодаря этому у республики второе общекомандное место на первенстве России.
Спортсменов тренируют Татьяна Енисеева, Алёна Аюшиева и Евгений Мантатов.
- Также хотим отметить, что впервые на Чемпионате участие принял ветеран боевых действий СВО. Зоригто Мунконов достойно выступил в упражнении «пистолет пневматический», - сообщает министерство спорта РБ.
Пулевики Бурятии стали вторыми на чемпионате и первенстве России
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