Ранее рабочие устроили драку
В Жигаловском районе Иркутской области со строительной фирмы взыскали более миллиона рублей за нарушение миграционного законодательства.
В марте иностранные рабочие, возводящие образовательные объекты, устроили массовую драку и повредили имущество. В связи с этим инцидентом полицейские провели проверку и установили, что 70 иностранных граждан находились на территории России с нарушениями закона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По решению суда 38 человек уже выдворили из России.
Кроме того, установлено, что шесть иностранных специалистов работали на стройке без разрешительных документов. Их привлекли к административной ответственности.
Ещё юолее 20 иностранных работников компании привлечены к ответственности за иные нарушения миграционного законодательства.
За незаконное привлечение к труду иностранных гражданин строительную кампанию оштрафовали на общую сумму 1 млн 250 тысяч рублей. Штрафы уже взысканы.
В Иркутской области стройфирму оштрафовали на 1,2 млн за незаконных мигрантов
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