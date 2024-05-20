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В Иркутской области стройфирму оштрафовали на 1,2 млн за незаконных мигрантов

В Иркутской области стройфирму оштрафовали на 1,2 млн за незаконных мигрантов
Бизнес, 
Ранее рабочие устроили драку

В Жигаловском районе Иркутской области со строительной фирмы взыскали более миллиона рублей за нарушение миграционного законодательства.

В марте иностранные рабочие, возводящие образовательные объекты, устроили массовую драку и повредили имущество. В связи с этим инцидентом полицейские провели проверку и установили, что 70 иностранных граждан находились на территории России с нарушениями закона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По решению суда 38 человек уже выдворили из России.

Кроме того, установлено, что шесть иностранных специалистов работали на стройке без разрешительных документов. Их привлекли к административной ответственности.

Ещё юолее 20 иностранных работников компании привлечены к ответственности за иные нарушения миграционного законодательства.

За незаконное привлечение к труду иностранных гражданин строительную кампанию оштрафовали на общую сумму 1 млн 250 тысяч рублей. Штрафы уже взысканы.


штраф мигранты

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