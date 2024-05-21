В Бурятии прошёл сбор специалистов артиллерийско-технического обеспечения Восточного округа Росгвардии

















В Улан-Удэ завершился учебно-методический сбор специалистов артиллерийско-технического обеспечения (по изъятому оружию) территориальных управлений Восточного округа войск Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов отметил, что подобные сборы позволяют обмениваться передовым опытом.Специалисты артиллерийско-технического обеспечения в том числе отработали вопросы и задачи мероприятий по приёму изъятого, добровольно сданного, найденного оружия и боеприпасов к нему. Участники сбора отработали практические навыки в мастерской по уничтожению изъятого стрелкового оружия и организации переплавки полученного лома металла на промышленных предприятиях.- В ходе занятий особое внимание мы уделили совершенствованию практических навыков специалистов по приёму, учёту, хранению и уничтожению изъятого оружия и боеприпасов, - отметил начальник отдела артиллерийского вооружения техники и вооружения Восточного округа войск национальной гвардии РФ полковник Семён Сак.Учебные сборы специалистов территориальных управлений Росгвардии Дальневосточного федерального округа завершились сдачей зачётов и тестов по проверке знаний требований руководящих документов.