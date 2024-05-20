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В Улан-Удэ в пионеры приняли 150 пятиклассников

В Улан-Удэ в пионеры приняли 150 пятиклассников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Из столицы и районов Бурятии

19 мая, в День пионерии, на мемориале Победы в Улан-Удэ состоялся приём школьников в пионеры. Красные галстуки повязали 150 ученикам.

«Это ребята из улан-удэнской школы №20, из школ Сотникова и Онохоя, - рассказали «Байкал-Daily» организаторы. – Все они ученики пятых классов».

После торжественной церемонии, на которой пионеры-неофиты дали клятву, они возложили цветы к Вечному огню под танком Т-34. Много фотографировались. Затем отбыли от танка на четырёх автобусах.

Мероприятие охраняли три женщины-полицейских из городского отдела полиции.

Современные пионеры живут под девизом: «За Родину, добро и справедливость будь готов!». Нынешние пионеры ответят на призыв так же, как и во времена СССР: «Всегда готов!».

В Бурятии пионерами себя считают более трёх тысяч школьников от пятого класса и старше.

Справка:

День пионерии праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного) возраста. Он был учреждён в день съезда комсомола, который прошел 19 мая 1922 года. На нём приняли решение о формировании первых пионерских отрядов.

В советское время ко Дню пионерии в школах проводились «Ленинские уроки» подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры. Также проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров, пионерские парады и митинги. Также в этот день принимали в пионеры третьеклассников, которые не отличались успехами в учёбе. Основной же массе детей, хорошистам и отличникам, повязывали красные галстуки в день рождения Владимира Ленина 22 апреля.

Вечером 19 мая при школах в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным «пионерским костром». В современной России в развлекательных центрах и клубах ко Дню пионерии нередко проводятся дискотеки «пионерской тематики», акции, флешмобы.

После роспуска всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина в сентябре 1991 года День пионерии отмечают детские организации и движения, сохранившие пионерские традиции и методы работы.

19 мая 2022 года в день столетия Всесоюзной пионерской организации Кремль заявил, что такую организацию восстанавливать не будут. Сравниться с пионерской организацией с натяжкой могут «Движение первых» и «Юнармия».Но до массовости и огромного охвата детей и подростков, какой был в пионерии, им ещё очень далеко.

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