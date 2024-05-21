Лесхоз в Бурятии получил новую технику









Для лесников Бичурского лесхоза в Бурятии закупили две единицы техники - грузопассажирскую машину высокой проходимости, рассчитанная на семь мест и пожарную автоцистерну.- Машина оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи. Кроме того, данная техника предназначена для доставки к месту пожара группировки лесной охраны. Пожарные АЦ используются как самостоятельные единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоёма или водопроводной сети. На ней можно использовать пенообразователь, как из бака, так и из постороннего источника. Все элементы пожарных надстроек размещаются в кузовах, смонтированных на шасси грузовых автомобилей, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.В 2024 году на лесопожарные станции в Бурятии поступит 20 единиц техники. На эти цели выделено 126,8 млн рублей.