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Лесхоз в Бурятии получил новую технику

Лесхоз в Бурятии получил новую технику
Общество,  Фото:РАЛХ
Автопарк обновил Бичурский лесхоз

Для лесников Бичурского лесхоза в Бурятии закупили две единицы техники - грузопассажирскую машину высокой проходимости, рассчитанная на семь мест и пожарную автоцистерну.


- Машина оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи. Кроме того, данная техника предназначена для доставки к месту пожара группировки лесной охраны. Пожарные АЦ используются как самостоятельные единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоёма или водопроводной сети. На ней можно использовать пенообразователь, как из бака, так и из постороннего источника. Все элементы пожарных надстроек размещаются в кузовах, смонтированных на шасси грузовых автомобилей, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.


В 2024 году на лесопожарные станции в Бурятии поступит 20 единиц техники. На эти цели выделено 126,8 млн рублей.

лесники лесхоз

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