Они попросят богов о процветании народа и республики
В последнюю субботу весны, 25 мая, в столице Бурятии состоится весенний тайлаган, посвящённый открытию небесных врат. Пройдёт он в шаманском центре на улице Барнаульская, рассказали в местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри». Молебен начнётся в 11:00.
- Издревле весенний тайлган у бурят-монголов являлся одним из самых больших праздников в году. Это празднование в честь пробуждения природы и богов. На большом обряде их встречают и угощают, просят о покровительстве на летний период, о процветании нашего региона и благополучии народа, – говорится на официальной странице МРОШ во «ВКонтакте».
Посетить молебен могут все желающие. Верующие помолятся за своих близких, прося богов о защите, счастье, здоровье и удаче. После тайлгана начнутся посвящения в шаманы и родовые угощения. Для подношений можно принести белёный чай, сладости, молоко, сливочное масло и два синих хадака.
С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции на Украине.
Возрастное ограничение – 12+
Шаманы в Бурятии откроют небесные врата
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