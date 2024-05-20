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Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ

Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Отказались в этом году и от приглашённой звезды

В этом году столице Бурятии исполнится 358 лет. Празднование состоится в третью субботу июня, 15 числа.

День города отпразднуют скромно. Так, по соображениям безопасности отменили традиционное шествие трудовых коллективов на площади Советов. В прошлые годы оно собирало как минимум 10 тысяч участников.

Отказались также от праздничного фейерверка.

Не будет вечернего выступления приглашённой российской звезды. Отметим, обошлись без звёздного гостя на День города и в прошлом году. Так что последним таким артистом остаётся Хабиб, выступавший на Дне города в 2022-м.

- Поскольку День города проводится в рамках Года семьи в России, то проводить мы его будем уютно и по-семейному, - сказал сегодня на брифинге консультант комитета по культуре мэрии Улан-Удэ Андрей Имедеев.

Некоторые праздничные мероприятия пройдут в парках и музеях. В разных точках будут открыты тематические выставки с конкурсами и различными акциями. В центре развернут традиционную Верхнеудинскую ярмарку.

Главный концерт состоится на площади Советов, он начнётся в 17:00 и продлится до 22:00. Перед зрителями выступят звёзды бурятской эстрады, солисты и коллективы из республики.

Гостями Дня города станут также делегации из городов-побратимов.

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях в мэрии пообещали огласить позже.


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день города

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