Отказались в этом году и от приглашённой звезды
В этом году столице Бурятии исполнится 358 лет. Празднование состоится в третью субботу июня, 15 числа.
День города отпразднуют скромно. Так, по соображениям безопасности отменили традиционное шествие трудовых коллективов на площади Советов. В прошлые годы оно собирало как минимум 10 тысяч участников.
Отказались также от праздничного фейерверка.
Не будет вечернего выступления приглашённой российской звезды. Отметим, обошлись без звёздного гостя на День города и в прошлом году. Так что последним таким артистом остаётся Хабиб, выступавший на Дне города в 2022-м.
- Поскольку День города проводится в рамках Года семьи в России, то проводить мы его будем уютно и по-семейному, - сказал сегодня на брифинге консультант комитета по культуре мэрии Улан-Удэ Андрей Имедеев.
Некоторые праздничные мероприятия пройдут в парках и музеях. В разных точках будут открыты тематические выставки с конкурсами и различными акциями. В центре развернут традиционную Верхнеудинскую ярмарку.
Главный концерт состоится на площади Советов, он начнётся в 17:00 и продлится до 22:00. Перед зрителями выступят звёзды бурятской эстрады, солисты и коллективы из республики.
Гостями Дня города станут также делегации из городов-побратимов.
Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях в мэрии пообещали огласить позже.
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Шествие и фейерверк на День города отменили в Улан-Удэ
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