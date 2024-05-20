Дороги в улан-удэнском посёлке Орешкова просят привести в порядок

Общество, Фото: администрация района

Проблему поднял директор экоцентра



Директор ресурсного центра эколого-биологического центра Виктор Тимофеев попросил отгрейдировать участки дорог в посёлке Орешкова в Улан-Удэ. Центру (ранее станции юных натуралистов) исполнится в этом году 70 лет.



С просьбой активисты обратилась во время личного приёма, который проводил заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Вадим Будажапов.



- Также он отметил, что улицы в посёлке нуждаются в дополнительном освещении для свободного прохода учащихся. Для оценки сложившейся ситуации специалисты администрации выедут на место, - рассказали в районной администрации.



Кроме того, на личном приёме экс-работница ЖЭУ, инвалид обратилась с жалобой на свою управляющую компанию. Заявительнице – 87 лет, она работала дворником до выхода на пенсию.



- Вместе с представителем УК были разъяснены пенсионерке положения жилищного законодательства, где жильцы дома многие вопросы должны решить сами на основе протокола общего собрания, в частности срок переноса капитального ремонта, - отметили в администрации.

