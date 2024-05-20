Через семь лет больше половины жителей Бурятии будут получать 100 тысяч рублей

Эксперты представили рейтинг регионов по динамике зарплат



Лидерами рейтинга регионов России по динамике зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка, замыкают список Ингушетия и Чечня. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Разница в зарплатах

Порядка 70% всех доходов россиян приходится на заработную плату, которая остается основным источником дохода, а для людей в работоспособном возрасте эта величина достигает 90%. В 2023 году средняя номинальная зарплата в России выросла почти на 14,8% до 64 тысяч рублей (по полному кругу организаций с учётом выплаты НДФЛ). При этом остается существенное неравенство в распределении зарплат.

В частности, по оценкам экспертов РИА Новости, половина работников в 2023 году получали менее 47 тысяч рублей в месяц, но при этом у четырёх процентов зарплаты превышали сто тысяч. В целом уровень зарплат достаточно заметно отличается как от региона к региону, так и по отраслям.

В ряде регионов медианная зарплата заметно выше среднероссийского уровня. В восьми регионах она после вычета НДФЛ превысила 80 тысяч рублей в месяц, а еще в двух других находилась в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей.

Как показывает исследование, чаще всего высокими зарплатами могут похвастаться удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты «съедается» высокими ценами.

Бурятия и соседи

Республика Бурятия оказалась в рейтинге РИА Новости на 31 месте. Эксперты подсчитали, что более четверти населения будут получать 100 тысяч рублей через 3 года. Более половины – через 7 лет. А через 10 лет такую зарплату будут иметь более 75% жителей региона.

Соседний Забайкальский край расположился на 27 месте. 25% его жителей станут зарабатывать 100 тысяч через 2,6 года, половина населения – через 7 лет, а более 75% жителей – через 10,7 лет.

Иркутская область вошла в топ-10: она на восьмом месте. 25% жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц через 1,3 года, 50% - через пять лет, а 75% жителей выйдут на такой уровень зарплаты почти через девять лет.

Суть исследования

Для исследования динамики зарплат эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

В исследовании оценивалось время, необходимое для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц в субъектах Федерации по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.

Для корректного сравнения зарплат в регионах в рамках исследования была учтена разница в розничных ценах: зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС), то есть корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается.

Рубеж в 100 тысяч через 7 лет

Как показывает исследование, раньше других половина работников региона будет получать зарплату выше 100 рублей в месяц в Ямало-Ненецком автономном округе. В этом регионе для такого достижения при модельных условиях потребуется примерно полгода, то есть уже к концу текущего года. Первое место в рейтинге ЯНАО занимает с достаточно большим отрывом.

Второе, третье и четвертое места - у трёх других северных регионов – Чукотского автономного округа, Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Во всех этих субъектах Федерации среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через 3,5 года.

Как отмечают эксперты, в целом лидерство этих четырех регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. При этом надо отдельно подчеркнуть, что и сейчас у многих работников в этих регионах чистая зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены здесь зачастую очень высоки, поэтому медианная зарплата по ППС (с учетом цен), по оценке РИА Новости, в этих регионах фактически превышает 75 тысяч рублей.

На местах с пятого по десятое располагаются Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Красноярский край и замыкает десятку Москва (3,9 года, 4,6 года, 4,8 года, 5,1 года, 5,1 года и 5,3 года соответственно - срок роста медианной зарплаты до 100 тысяч рублей). Ещё в 14 регионах срок, за который у большинства работников зарплаты превысят 100 тысяч рублей в месяц, находится в диапазоне от 5,3 до 7 лет.

В среднем по России считают эксперты, медианная зарплата может превысить 100 тысяч рублей примерно через 6,8 года при сохранении среднегодовых темпах роста, при этом в трёх регионах для этого нужно более 13 лет.

Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. В Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей по ППС, согласно исследованию, потребуется 18 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тысяч рублей и более через 16,4 года.

Рубеж в 100 тысяч через 11 лет

Если для половины работников зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом ППС) станет реальностью через 7 лет, то другая половина при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит зарабатывать меньше. При этом в рамках исследования были оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона, то есть более трёх четвертей.

Картина по регионам тут слабо отличается от распределения мест по времени достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей. При этом срок у всех регионов для 75% работников ощутимо больше, так как такая задача является более сложной.

В пяти регионах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Мурманская область) для достижения зарплаты 100 тысяч рублей по ППС у 75% работников потребуется менее 8 лет. Ещё в 15 регионах эта планка будет взята за 10 лет, а в целом в России большинство работников будут получать 100 тысяч рублей в месяц через 11 лет.

У регионов в нижней части рейтинга сроки ещё выше. Двум регионам на достижение этой цели потребуется более 20 лет, а в среднестатистическом регионе зарплата 100 тысяч рублей почти у всех работников будет через 10-13 лет.

Самый быстрый рост зарплат

На больших временных промежутках решающее значение имеют именно темпы роста. Как считают эксперты, в перспективе регионы с невысокими, но быстрорастущими зарплатами опередят тех, где рост зарплат происходит медленнее, даже если сейчас у последних уровень зарплат выше.

В среднем в России номинальные официальные зарплаты за последние пять лет росли на 11,5% ежегодно, а в целом с 2018 года номинальные зарплаты увеличились в стране в среднем в 1,7 раза.

Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Чувашии и Саратовской области. Здесь за последние пять лет зарплаты выросли в 1,9 раза. Также зарплаты в последние пять лет быстро увеличивались в Курской и Курганской областях. При этом самые низкие темпы роста наблюдались в Ингушетии, в Ненецком автономном округе и в Чечне. В целом в пяти регионах России темпы роста зарплат за последние пять лет не превышали 9% в год.