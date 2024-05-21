Избитого родственника он бросил в подъезде
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил своего пожилого дядю.
Перед судом предстал 50-летний житель села Эрхирик. Как сообщал «Байкал-Daily», он расправился с 71-летним дядей в ноябре 2023 года. Преступление произошло, когда мужчины распивали алкоголь в квартире дома на улице Терешковой в Улан-Удэ.
- Между ними возник конфликт, в ходе которого виновный нанёс потерпевшему более 27 ударов кулаками по голове. После чего, не оказав помощи, оставил родственника в подъезде. От полученных телесных повреждений последний скончался, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека). Осуждённый приговорён к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более 2,2 млн рублей.
В Улан-Удэ вынесли приговор мужчине, который до смерти избил дядю
Происшествия, Фото:
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