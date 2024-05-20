Сотрудники Росгвардии Бурятии рассказали школьникам о пулемёте









Росгвардейцы выступили перед школьниками в Музее народов Севера Бурятии имени Позднякова в селе Багдарин Баунтовского района.Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району рассказали детям о пулемёте Калашникова, легендарной разработке советских конструкторов.- У этого пулемёта простая и очень надёжная конструкция, которую разработали наши оружейники во главе с прославленным Михаилом Калашниковым после Великой Отечественной войны, - рассказал начальник пункта централизованной охраны ОВО лейтенант полиции Владимир Батомункуев.Сотрудники вневедомственной охраны показали школьникам сборку и разборку пулемёта, а также подробно рассказали про каждую деталь орудия. Затем каждый желающий смог попробовать сам разобрать и собрать пулемёт.- Детям, четвероклассникам из Багдаринской школы-интерната, очень понравился мастер-класс, который провели сотрудники вневедомственной охраны. Интересно было самим разобрать пулемёт, посмотреть фильм «Наследники Победы», - отметила главный хранитель фондов Музея народов Севера Бурятии Ксения Слепова. – Благодарим росгвардейцев за помощь и сотрудничество, которое проводится на регулярной основе. Сотрудники вневедомственной охраны у нас в музее рассказывают о героях-баунтовцах, мы приходили в отделение с выставкой «Книга памяти».Международный день музеев — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР — Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. В 2024 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира.