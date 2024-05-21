ДТП произошло на Восточном
Накануне, 20 мая, в Улан-Удэ произошёл наезд на девятилетнего мальчика.
Всё случилось около восьми часов вечера во дворе многоквартирного дома по улице Антонова.
- Во дворе дома 33-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на девятилетнего ребёнка. В результате ДТП мальчик госпитализирован с переломом большеберцовой кости, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован в Улан-Удэ 13 мая: на бульваре Карла Маркса 11-летнего мальчика сбили прямо на «зебре». 26 апреля также на пешеходном переходе сбили 14-летнюю школьницу.
В Улан-Удэ 9-летнего мальчика сбили во дворе
Происшествия, Фото:
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