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В Улан-Удэ 9-летнего мальчика сбили во дворе

В Улан-Удэ 9-летнего мальчика сбили во дворе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на Восточном

Накануне, 20 мая, в Улан-Удэ произошёл наезд на девятилетнего мальчика.

Всё случилось около восьми часов вечера во дворе многоквартирного дома по улице Антонова.

- Во дворе дома 33-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на девятилетнего ребёнка. В результате ДТП мальчик госпитализирован с переломом большеберцовой кости, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зафиксирован в Улан-Удэ 13 мая: на бульваре Карла Маркса 11-летнего мальчика сбили прямо на «зебре». 26 апреля также на пешеходном переходе сбили 14-летнюю школьницу.
ДТП

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