В Бурятии в ближайшие дни будет тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами воздух прогреется до +27 градусов



В ближайшие дни в Бурятии ожидается тёплая погода, с небольшими осадками в виде дождя.



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на три дня.



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая, по республике переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Ночью температура опустится до +7,+12 градусов, местами +2,-3. Днём воздух прогреется до +17, +22 градусов, местами до +27. По северной половине при облачности прохладнее до +10, +15 градусов.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Ночью температура составит +9, +11, днём +19, +21 градусов.



Во вторник, 22 мая, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Ночью прохладно, до 5-10 градусов тепла, местами 0, -5. Днём столбик термометра поднимется до +19, +24, местами +10, +15 градусов.



В среду, 23 мая, местами ожидаются кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах 14 м/с. Ночью +4, +9, местами -1, -6, днём +21, +26, местами +13, +18 градусов.

