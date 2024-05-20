20 мая

19 мая

Популярное

В Бурятии в ближайшие дни будет тепло

В Бурятии в ближайшие дни будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами воздух прогреется до +27 градусов

В ближайшие дни в Бурятии ожидается тёплая погода, с небольшими осадками в виде дождя.

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на три дня.

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая, по республике переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Ночью температура опустится до +7,+12 градусов, местами +2,-3. Днём воздух прогреется до +17, +22 градусов, местами до +27. По северной половине при облачности прохладнее до +10, +15 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Ночью температура составит +9, +11, днём +19, +21 градусов.

Во вторник, 22 мая, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Ночью прохладно, до 5-10 градусов тепла, местами 0, -5. Днём столбик термометра поднимется до +19, +24, местами +10, +15 градусов.

В среду, 23 мая, местами ожидаются кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах 14 м/с. Ночью +4, +9, местами -1, -6, днём +21, +26, местами +13, +18 градусов.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии чествовали 24 юбиляров семейной жизни
На севере Бурятии чествовали 24 юбиляров семейной жизни
Общество, 20.05.2024
В мероприятии участвовало 12 супружеских пар
В Бурятии выбрали лучшего педагога детсада по бурятскому
В Бурятии выбрали лучшего педагога детсада по бурятскому
Общество, 20.05.2024
Гран-при достался учителю из Улан-Удэ
В Усть-Ордынском округе собираются создать музеи в каждом из сёл
В Усть-Ордынском округе собираются создать музеи в каждом из сёл
Общество, 20.05.2024
Национальный музей округа отметил юбилей
В районе Бурятии поздравили семьи-юбиляры
В районе Бурятии поздравили семьи-юбиляры
Общество, 20.05.2024
Международный день семьи отметили в Хоринском районе
Новая дорога в районе Бурятии покрылась ямами
Новая дорога в районе Бурятии покрылась ямами
Общество, 20.05.2024
После её ремонта вскрылись серьёзные нарушения

В Иркутске высадили аллею имени 50-летия БАМа
В Иркутске высадили аллею имени 50-летия БАМа
Общество, 20.05.2024
Акцию назвали первой «ласточкой» в России
В Бурятии наградили военных священников
В Бурятии наградили военных священников
Общество, 20.05.2024
Указ об этом подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилось больше девочек, чем мальчиков
В роддоме в Улан-Удэ за неделю родилось больше девочек, чем мальчиков
Общество, 20.05.2024
Сотрудники роддома поделились занимательной статистикой
Шаманы в Бурятии откроют небесные врата
Шаманы в Бурятии откроют небесные врата
Общество, 20.05.2024
Они попросят богов о процветании народа и республики

Жителям Бурятии помогут избавиться от мелочи
Жителям Бурятии помогут избавиться от мелочи
Общество, 20.05.2024
В республике стартовала акция «Монетная неделя»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^