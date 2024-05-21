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Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы

Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Общество,  Фото:БГСХА
Он будет приспособлен к резко континентальному климату

В Бурятии создают новый тип калмыцкой породы коров, приспособленный к резко континентальному климату. Учёные Бурятской сельскохозяйственной академии совместно с индустриальным партнёром работают над выведением бурятского типа калмыцкой породы крупного рогатого скота, который отличается неприхотливостью к условиям содержания и высоким качеством мяса. Проект реализуется в рамках межрегионального научно-образовательного центра «Байкал».

— Калмыцкая порода хорошо приспособлена к условиям резко континентального климата, вынослива и устойчива к сильным морозам. Для животных не нужно строить тёплые помещения и заготавливать много корма — зимой взрослая особь может сама добывать пропитание из-под снега, — рассказал доктор сельскохозяйственных наук Дылгыр Цыдыпов.

Одновременно бурятский тип коров калмыцкой породы будет отличаться высоким качеством мяса. Из-за уникального строения мышечных волокон мраморная говядина, полученная в хозяйствах от этих животных, будет обладать особым вкусом и питательными свойствами.

- В рамках реализации проекта было приобретено оборудование для углубленного молекулярного ДНК-анализа животных и выявления родственных связей представителей породы, - сообщили в БГСХА.

Проект по созданию бурятского типа калмыцкой породы КРС планируется завершить к 2030 году.

Бурятия наука сельское хозяйство животноводство вузы

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