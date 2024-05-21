В лесах Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации

Причиной «аномального» уровня пожаров стали поджоги



В лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за увеличения числа зарегистрированных пожаров, сухой ветреной погоды и высоких среднесуточных температур, способствующих повышению класса горимости. Соответствующее распоряжение губернатора подписано 20 мая.



- В крае сейчас недопустимый и аномальный уровень пожаров. Абсолютное большинство из них возникли в результате поджогов. Поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населённым пунктам. Но самое главное — создают огромные риски для здоровья и жизни земляков. Уважаемые забайкальцы! В крае введён режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнём запрещены, - написал глава региона Александр Осипов в своём телеграм-канале.



По данным Минприроды края на 8:00 21 мая, в регионе действуют 11 лесных пожаров на территории Чернышевского (4), Сретенского (3), Могочинского (2), Могойтуйского, Карымского и Калганского районов. Общая площадь, пройденная огнём, составляет более 22 тысяч гектаров. В тушении задействованы 494 лесных пожарных с применением 70 единиц техники.



Один лесной пожар площадью 360 гектаров локализован в Могочинском районе.



Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, для помощи Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров в Чернышевский район дополнительно направлены 18 парашютистов и десантников, помимо почти 100 человек, которые уже задействованы в регионе.



Согласно информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21–23 мая в Забайкальском, Краснокаменском, Нерчинском, Калганском районах сохранится, в Карымском, Балейском, Газимуро-Заводском, Шилкинском, 22–23 мая в Александрово-Заводском, Чернышевском районах, 23 мая в Шелопугинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



В Забайкальском центре социально значимой информации напомнили, что с 17 мая спецслужбы Забайкальского края переведены в режим повышенной готовности, для них установлен региональный уровень реагирования. Также с 17 мая по 6 июня продлено ограничение на пребывание в лесах в большинстве районов, с 31 мая по 20 июня включительно - в лесах Могочинского и Чарского лесничеств. Особый противопожарный режим действует в Забайкалье с 28 марта.



