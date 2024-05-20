В Бурятии работников организации не обеспечивали спецодеждой

Работодателя оштрафовали на 17 тысяч
Работников ресурсоснабжающей организации в Баргузинском районе Бурятии не в полном объёме обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ), сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
- Прокуратура Баргузинского района выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации. Установлено, что работодателем средства индивидуальной защиты сотрудникам предприятия выданы не в полном объёме. Прохождение периодического медицинского осмотра работников не было организовано. Обучение по охране труда и проверки знания требований охраны труда не проводилось, - сообщила пресс-служба прокуратурыю
Директор юридического лица прокурорское представление. Исполнение требований закона находится на контроле надзорного органа.
Кроме того, директор привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» и по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных периодических медицинских осмотров». Его оштрафовали на общую сумму 17 тысяч рублей.
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