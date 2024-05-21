В райцентре в Бурятии из-за детской площадки пропесочило квартиры





Похожие проблемы – и у закаменцев . Ещё осенью у домов № 21 и 23 на улице Гагарина в Закаменске появилась новая площадка, где играют и ребятишки из соседних дворов. И всё бы ничего, но там тоже очень много песка. По словам родителей, он поднимается при любом ветре и забивается детворе в глаза и рот, а ещё попадает в обувь. Жители райцентра задались вопросом, почему нельзя современное покрытие – например, из резины или пластика.



На это в администрации города сообщили, что действующие нормы и стандарты допускают покрытие песком, поскольку он «обладает ударопоглощающими свойствами». При использовании других материалов игровая зона обошлась бы дороже.



- Сумма выделенных средств ограничена, поэтому все материалы, работы и оснащение были просчитаны в пределах доведённых средств, – приводит ответ властей «Закамна-инфо.24/7».

Жители Гусиноозёрска жалуются на детскую площадку у дома № 12 на улице Октябрьская. В игровой зоне песочное покрытие и это доставляет людям массу неудобств.- Песок теперь повсюду – на тротуарах, в подъездах, а самое главное – в наших квартирах. Нет возможности открыть окна – его заметает туда. И на балконах тоже всё в песке, – посетовали гусиноозёрчане в группе «Селенга-инфо.24/7».Мэр города Валентин Дакич пояснил, что такое покрытие на площадке предусматривалось изначально. Теперь людям, очевидно, остаётся только терпеть. «Дополнительных работ проводиться не будет», – заявили власти.