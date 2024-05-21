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Жители Улан-Удэ заметили разрушения на площади Революции

Жители Улан-Удэ заметили разрушения на площади Революции
Общество,  Фото:Аноним 03

Кто-то раздолбал бордюры

В паблике Аноним 03 сообщили о том, что на площади Революции в старом центре столицы Бурятии разрушили бордюры практически напротив знаменитых уже качелей.

«Категорически не везёт этим бордюрам на отремонтированной за 43 млн рублей в 2021 году площади Революции в Улан-Удэ. Опять поребрики и дорогущую плитку раздавили! Только в октябре 2022 года их коряво, но оперативно после наших постов восстановили, а через полтора года вот опять... КамАЗ какой, что ли, проехал? Мусорка «ЭкоАльянса»? Или техника мэрского комбината по благоустройству? Камеры же есть...»

В комментариях отметили, что на заднем дворе расположенного рядом кафе стоит мусорный бак. И мусоровоз как раз заезжает на эту территорию, ближе к «Сибирячке», через эти бордюрные камни.

Читатели также пишут в комментариях:

«Мелочи... Просто взгляд сразу переносите на центральную часть площади. Так просто местами под ноги смотрите конечно, чтоб не запнуться... А так просто старайтесь не обращать внимание на мелочи!»

«Зачем там устанавливали бордюры, если там въезд? Вопросы должны быть к подрядчику, а после и к заказчику у прокуратуры».

«Там же бомжи лихо пляшут! Вот и раздавили плитку и поребрики («Байкал-Daily» писал о пьяных дискотеках на этой площади – ред.)».

«Разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, какая будет Россия: так же будут пить и вороват. Это ещё в 19 веке классик писал».

Как сообщал «Байкал-Daily», площадь Революции реконструировали летом 2021 года. Обновлённое за десятки миллионов рублей пространство сразу стало вызывать многочисленные вопросы у горожан. Уже через год, например, ограждения клумб, газонов стали разрушаться. Отметим, что гарантийный срок на выполненные по контракту с мэрией работы на площади составляет пять лет с даты подписания акта о приёмке законченного благоустройства объекта. Гарантия действует на все виды и объём работ.

благоустройство Улан-Удэ вандалы

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