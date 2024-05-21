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В Иволгинском районе Бурятии пройдут конные скачки

В Иволгинском районе Бурятии пройдут конные скачки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призовой фонд составит около одного миллиона рублей

31 мая в местности Янгажинского дацана Иволгинского района состоятся открытые районные скачки.

- К участию в соревнованиях допускаются только здоровые животные, имеющие чип. В скачках могут участвовать лошади разных возрастов: бурятской породы от 4 лет и старше, улучшенной бурятской породы, бурятской породы в возрасте 2-3 лет, верховые лошади старше 3 лет, годовики и рабочие лошади. Высота в холке у лошадей различных пород и возрастов варьируется от 1 метра 37 сантиметров до 1 метра 48 сантиметров, - сообщили в официальной группе районной администрации.

Спортсмены будут соревноваться в забегах на разные дистанции: от 2 000 до 12 000 метров. Также пройдут соревнования по бегу рысью под седлом и турнир табунщиков (адушанай тэмсээн).

Призовой фонд составит около одного миллиона рублей.

- Принять участие в открытом турнире может каждый, у кого есть допуск от врача. Подростки и дети младше 18 лет могут участвовать только с письменного разрешения своих законных представителей, которое должно быть заверено компетентным органом власти, - сообщают организаторы.

Также на мандатную комиссию участники должны предоставить:
– страховой полис от несчастных случаев;
– медицинский страховой полис;
– копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН;
– банковские реквизиты.

Лошади, которые имеют признаки заболеваний или травм, а также не имеют чипа или ветеринарных сопроводительных документов, не могут участвовать в забегах.


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спорт конные скачки

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