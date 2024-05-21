Призовой фонд составит около одного миллиона рублей
31 мая в местности Янгажинского дацана Иволгинского района состоятся открытые районные скачки.
- К участию в соревнованиях допускаются только здоровые животные, имеющие чип. В скачках могут участвовать лошади разных возрастов: бурятской породы от 4 лет и старше, улучшенной бурятской породы, бурятской породы в возрасте 2-3 лет, верховые лошади старше 3 лет, годовики и рабочие лошади. Высота в холке у лошадей различных пород и возрастов варьируется от 1 метра 37 сантиметров до 1 метра 48 сантиметров, - сообщили в официальной группе районной администрации.
Спортсмены будут соревноваться в забегах на разные дистанции: от 2 000 до 12 000 метров. Также пройдут соревнования по бегу рысью под седлом и турнир табунщиков (адушанай тэмсээн).
Призовой фонд составит около одного миллиона рублей.
- Принять участие в открытом турнире может каждый, у кого есть допуск от врача. Подростки и дети младше 18 лет могут участвовать только с письменного разрешения своих законных представителей, которое должно быть заверено компетентным органом власти, - сообщают организаторы.
Также на мандатную комиссию участники должны предоставить:
– страховой полис от несчастных случаев;
– медицинский страховой полис;
– копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН;
– банковские реквизиты.
Лошади, которые имеют признаки заболеваний или травм, а также не имеют чипа или ветеринарных сопроводительных документов, не могут участвовать в забегах.
Возрастное ограничение 0+
В Иволгинском районе Бурятии пройдут конные скачки
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