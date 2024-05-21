В Иволгинском районе Бурятии пройдут конные скачки

Призовой фонд составит около одного миллиона рублей



31 мая в местности Янгажинского дацана Иволгинского района состоятся открытые районные скачки.



- К участию в соревнованиях допускаются только здоровые животные, имеющие чип. В скачках могут участвовать лошади разных возрастов: бурятской породы от 4 лет и старше, улучшенной бурятской породы, бурятской породы в возрасте 2-3 лет, верховые лошади старше 3 лет, годовики и рабочие лошади. Высота в холке у лошадей различных пород и возрастов варьируется от 1 метра 37 сантиметров до 1 метра 48 сантиметров, - сообщили в официальной группе районной администрации.



Спортсмены будут соревноваться в забегах на разные дистанции: от 2 000 до 12 000 метров. Также пройдут соревнования по бегу рысью под седлом и турнир табунщиков (адушанай тэмсээн).



Призовой фонд составит около одного миллиона рублей.



- Принять участие в открытом турнире может каждый, у кого есть допуск от врача. Подростки и дети младше 18 лет могут участвовать только с письменного разрешения своих законных представителей, которое должно быть заверено компетентным органом власти, - сообщают организаторы.



Также на мандатную комиссию участники должны предоставить:

– страховой полис от несчастных случаев;

– медицинский страховой полис;

– копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН;

– банковские реквизиты.



Лошади, которые имеют признаки заболеваний или травм, а также не имеют чипа или ветеринарных сопроводительных документов, не могут участвовать в забегах.





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