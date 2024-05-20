Площадь возгорания составляет 100 кв.м
Пожарные тушат возгорание столярного цеха в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.
- Утром 20 мая начальник караула 50-ой пожарной части увидел сильное задымление на улице Рабочая, которая располагается недалеко от пожарной части. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные подразделения. На момент их прибытия огнём было охвачено здание столярного цеха. Существовала угроза распространения огня на близлежащие постройки, которую пожарным удалось предотвратить, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По состоянию на 11:04, площадь возгорания составляет 100 кв.м.
На месте работают пожарные подразделения и добровольные пожарные.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Домостроительная в Улан-Удэ горело кафе.
В Бурятии тушат столярный цех
Происшествия, Фото:
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