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В Бурятии тушат столярный цех

В Бурятии тушат столярный цех
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Площадь возгорания составляет 100 кв.м

Пожарные тушат возгорание столярного цеха в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.

- Утром 20 мая начальник караула 50-ой пожарной части увидел сильное задымление на улице Рабочая, которая располагается недалеко от пожарной части. К месту возгорания незамедлительно были направлены пожарные подразделения. На момент их прибытия огнём было охвачено здание столярного цеха. Существовала угроза распространения огня на близлежащие постройки, которую пожарным удалось предотвратить, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По состоянию на 11:04, площадь возгорания составляет 100 кв.м.

На месте работают пожарные подразделения и добровольные пожарные.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Домостроительная в Улан-Удэ горело кафе
пожар

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