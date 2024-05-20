В Бурятии потушили два лесных пожара

Происшествия, Фото: из архива

На тушении работали 18 человек



Накануне, 19 мая, в Бурятии потушили два лесных пожара, они действовали в Иволгинском и Заиграевском районах.



- Оба возгорания ликвидированы. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Было задействовано пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 6,1 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 20 мая новых возгораний в лесах не обнаружено.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.