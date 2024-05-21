На территории ВСГУТУ в Улан-Удэ расцвёл миндаль

Кампус университета превратился в настоящий цветущий оазис, уверяют в вузе



Скоро наступит долгожданное лето, а на территории ВСГУТУ уже вовсю цветёт миндаль трёхлопастный. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.



- Кампус университета превратился в настоящий цветущий оазис - черёмуха, сирень, вишня, дикая яблоня, акация, клен гиннала и даже морошка! А на прошлой неделе высадили 160 кустов кизильника, который будет радовать нас яркими красками до 50 лет, - говорится в сообщении.



Также представители вуза добавили, что на территории кампуса свыше 3 тысяч деревьев и кустарников.



- И, конечно, нельзя не упомянуть кустовую розу «Хансаланд» - красавицу, выведенную немецкими селекционерами, - заключили сотрудники ВСГУТУ.

