Кампус университета превратился в настоящий цветущий оазис, уверяют в вузе
Скоро наступит долгожданное лето, а на территории ВСГУТУ уже вовсю цветёт миндаль трёхлопастный. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.
- Кампус университета превратился в настоящий цветущий оазис - черёмуха, сирень, вишня, дикая яблоня, акация, клен гиннала и даже морошка! А на прошлой неделе высадили 160 кустов кизильника, который будет радовать нас яркими красками до 50 лет, - говорится в сообщении.
Также представители вуза добавили, что на территории кампуса свыше 3 тысяч деревьев и кустарников.
- И, конечно, нельзя не упомянуть кустовую розу «Хансаланд» - красавицу, выведенную немецкими селекционерами, - заключили сотрудники ВСГУТУ.
На территории ВСГУТУ в Улан-Удэ расцвёл миндаль
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