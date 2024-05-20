Некоторым горожанам приходится брать его за свой счёт
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что каждому пятому жителю бурятской столицы не хватает оплачиваемого отпуска. 20% улан-удэнцев в последний год брали его без сохранения зарплаты. Причины у всех разные, в том числе – из-за свадеб и по семейным обстоятельствам.
Ещё 5% респондентов признались, что им требовалось несколько дней за свой счёт, но работодатель в этом отказал. Кстати, чаще других (29%) подобной возможностью пользуются наши земляки до 34 лет. Чем выше доход у человека, тем реже он уходит в отпуск без содержания. Если среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей таковых 25%, то среди получающих от 100 000 рублей – всего 14%.
Части улан-удэнцев катастрофически не хватает оплачиваемого отпуска
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