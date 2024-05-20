Росгвардейцы Бурятии выиграли соревнования по стрельбе в Хабаровске

















В Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И.Ф. Шилова завершились Всероссийские спортивные соревнования федеральных органов исполнительной власти по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях приняли участие 17 команд Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства обороны, Дальневосточного таможенного управления.- Приятно осознавать, что каждый год количество команд, принимающих участие в состязаниях, увеличивается. Мы рады встретить каждого из вас. Хочу отметить высокий уровень подготовки каждой из команд, вы показали достойные результаты, проявили волю к победе, - обратился к участникам соревнований начальник института полковник полиции Александр Буховец.Спортсмены – стрелки силовых структур показали свои навыки стрельбы из пистолета и автомата в тире и на полигоне.По итогам четырёхдневных испытаний в командном первенстве представители управления Росгвардии по Бурятии заняли 1 место, обогнав коллег из команды Восточного округа Росгвардии и команду УФСБ России по Хабаровскому краю, занявших 2 и 3 места соответственно.В личном первенстве сотрудники сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии заняли призовые места: капитан полиции Ирина Т. заняла первые места в двух упражнениях по стрельбе из пистолета, полковник полиции Алексей Б. занял 1 место в стрельбе из пистолета, а старший лейтенант Виктор Л. занял 1 место в стрельбе из автомата.На торжественной церемонии закрытия соревнований для гостей выступили военный оркестр Восточного округа Росгвардии, взвод Почётного караула и церемониальный ансамбль барабанщиц «Гранд-Триумф» ДЮВИ МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.