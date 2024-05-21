В турнире приняли участие порядка 300 спортсменов из 20 регионов
С 17 по 19 мая в Якутске проходил чемпионат России по вольной борьбе среди студентов имени Михаила Николаева. Старт стал отборочным на чемпионат России среди мужчин, а также на всероссийскую универсиаду.
В соревнованиях приняли участие спортсмены Бурятии. Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы республики является Забайкальское горнорудное предприятие.
Спортсмены Бурятии завоевали пять медалей чемпионата. Призёрами турнира стали:
Мужчины
Весовая категория до 57 кг
Бронза - Жаргал Баяндуев
Весовая категория до 74 кг
Серебро – Тумэн Бодиев
Весовая категория до 74 кг
Бронза - Сандан Гармаев
Женщины
Весовая категория до 53 кг
Бронза - Сагандари Дабаева
Весовая категория до 68 кг
Серебро - Сарюна Дондокова
Борцы Бурятии выиграли 5 медалей студенческого чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В турнире приняли участие порядка 300 спортсменов из 20 регионов
Косолапых видели два раза
Из-за этого изменится схема движения на 11 маршрутах
Движение там ограничат на сутки с лишним
Автопарк обновил Бичурский лесхоз
Теперь там постоянно ломаются машины
Жильцам некоторых домов доначислили за свет по 8 тысяч
Обратиться можно будет 22 мая
Им приходилось передвигаться в камере по очереди
В годы Великой Отечественной войны Анна Балдаевна шила шубы для солдат
Переправа открылась в Селенгинском районе
Бурятские юмористы выступили в финале со своим наставником Алексеем Щербаковым
Их не было вдоль автомобильной дороги
Местные жители даже не могут открыть дома окна
На месте будущей СОШ уже вырыли котлован