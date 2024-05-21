Борцы Бурятии выиграли 5 медалей студенческого чемпионата России

Общество, Фото: ЦСП РБ

В турнире приняли участие порядка 300 спортсменов из 20 регионов



С 17 по 19 мая в Якутске проходил чемпионат России по вольной борьбе среди студентов имени Михаила Николаева. Старт стал отборочным на чемпионат России среди мужчин, а также на всероссийскую универсиаду.



В соревнованиях приняли участие спортсмены Бурятии. Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы республики является Забайкальское горнорудное предприятие.



Спортсмены Бурятии завоевали пять медалей чемпионата. Призёрами турнира стали:



Мужчины



Весовая категория до 57 кг

Бронза - Жаргал Баяндуев



Весовая категория до 74 кг

Серебро – Тумэн Бодиев



Весовая категория до 74 кг

Бронза - Сандан Гармаев



Женщины



Весовая категория до 53 кг

Бронза - Сагандари Дабаева



Весовая категория до 68 кг

Серебро - Сарюна Дондокова



