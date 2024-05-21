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Борцы Бурятии выиграли 5 медалей студенческого чемпионата России

Борцы Бурятии выиграли 5 медалей студенческого чемпионата России
Общество,  Фото:ЦСП РБ
В турнире приняли участие порядка 300 спортсменов из 20 регионов

С 17 по 19 мая в Якутске проходил чемпионат России по вольной борьбе среди студентов имени Михаила Николаева. Старт стал отборочным на чемпионат России среди мужчин, а также на всероссийскую универсиаду.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Бурятии. Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы республики является Забайкальское горнорудное предприятие.

Спортсмены Бурятии завоевали пять медалей чемпионата. Призёрами турнира стали:

Мужчины

Весовая категория до 57 кг
Бронза - Жаргал Баяндуев

Весовая категория до 74 кг
Серебро – Тумэн Бодиев

Весовая категория до 74 кг
Бронза - Сандан Гармаев

Женщины

Весовая категория до 53 кг
Бронза - Сагандари Дабаева

Весовая категория до 68 кг
Серебро - Сарюна Дондокова

Бурятия вольная борьба вузы спорт чемпионат России

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