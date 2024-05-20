Рассматриваются проекты для Кяхты, Кырена, Онохоя, Селенгинска, Каменска и Хоринска
В отборе на третий конкурс лучших проектов Дальневосточного федерального округа участвуют концепции благоустройства 6 населённых пунктов Бурятии.
Территории выбраны жителями. Например, в селе Кырен будут благоустраивать оживлённую центральную улицу, прилегающую к федеральной трассе. Поэтому её необходимо сделать яркой и привлекательной для увеличения туристического потока. А в селе Хоринск 92% голосов отдано за дизайн-проект «Хори-хатан» - благоустройство центрального парка культуры и отдыха.
- Нам нужно благоустроенное современное пространство для проведения разных народных праздников. Часто идёт запрос от молодёжи, что им хотелось бы уютное пространство для проведения квестов, у нас много идей, но воплотить их трудно. С появлением пространства можно проводить массовые мероприятия, - поделилась своим мнением Оюна Шамбоева, директор Хоринского районного центра народного творчества.
- В проектах предусмотрены синхронизация с имеющимися объектами, достопримечательностями, создание активных и тихих зон для отдыха. Такие идеи представлены в проектах Онохоя, Селенгинска и Каменска. Их реализация необходима этим населённым пунктам, - заявила Ирина Ахандаева, руководитель центра компетенций по вопросам городской среды.
Проекты для участия в конкурсе сегодня разработаны в г. Кяхте, с. Кырене, с. Онохой, п. Селенгинск, п. Каменск и с. Хоринск. Наиболее яркие концепции пройдут в финал конкурса.
- Сначала пройдёт рассмотрение проектов на межведомственной комиссии, все проекты должны быть к этому времени доработаны. На реализацию проектов в случае победы выделят от 50 до 150 млн руб. Результаты будут объявлены уже к осени этого года, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
В Бурятии отбирают проекты благоустройства на конкурс ДФО
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