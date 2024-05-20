«Аврора» выполнит дополнительный рейс из Владивостока в Улан-Удэ

Он запланирован на конец мая
В среду, 29 мая, авиакомпания «Аврора» запланировала дополнительный рейс по маршруту Владивосток – Улан-Удэ – Владивосток. Об этом сообщил в соцсетях гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.
«Рейс очень популярен, - отметил он. - И авиакомпания поставила дополнительный рейс в конце мая!»
Билеты на 29 мая уже поступили в продажу. Рейс будет выполнен по обычному расписанию регулярных полётов в понедельник и четверг. Прилёт в Улан-Удэ из Владивостока в 22:35 по местному времени. Вылет в столицу Приморья в 23:50.
Рейс выполняется на самолёте Airbus A319. Время в пути 3 часа 55 минут.
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