В районе Бурятии поздравили семьи-юбиляры

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Международный день семьи отметили в Хоринском районе



В Хоринском районе Бурятии в международный день семьи был организован праздник «Счастье моей семьи», где чествовали юбиляров, которые отмечают в этом году «бриллиантовую» и «золотую» свадьбы. Всем семьям – юбилярам подарили памятные подарки и благодарственные письма.



- В Год семьи мы не могли не отметить достойных жителей нашего района, которые прожили в браке несколько десятков лет, являясь примером для современной молодёжи. Среди них: супруги Нимаевы Павел Галсанович и Дулма Дамдиновна, которые в любви о согласии живут уже 60 лет вместе. Глава семьи работал механизатором в с. Барун-Хасурта, его верная спутница – продавцом гастронома в Хоринском ОРС. За годы совместной жизни создали счастливую семью, построили дом, наполненный радостью и согласием, - рассказала начальник отдела соцзащиты Дарима Будаева. - Семья Дондоковых Даши-Цырена Цыбеновича и Бадмы-Цыцык Тыхеевны из села Булум, воспитали четверых детей. Труженики сельского хозяйства, проработавшие на родной земле долгие годы, одними из первых создали семейное КФХ.



Ещё одна семья Степных Александра Иннокентьевича и Галины Николаевны, которые воспитали двоих детей. На протяжении многих лет они являются индивидуальными предпринимателями, награждены дипломом «Дом образцового порядка» и являются примером для жителей села.



Семья Бальжинова Василия Жимбуевича и Дашинимаевой Цындымы Дымбрыловны, воспитали двоих сыновей. Василий Жимбуевич 27 лет проработал в пожарной части, неся достойно свою службу. Цындыма Дымбрыловна проработала многие годы в районном управлении образования. Написали и выпустили книги, посвящённые одноклассникам и ветви рода.



Также в этот день на празднике состоялась торжественная регистрация брака молодой семьи Субботиных Аюра и Надежды. Напутственные слова молодым сказали «бриллиантовые» юбиляры – семья Нимаевых.



Кроме этого, на празднике почётными гостями были многодетная семья участника СВО и супружеская пара, доказавшая, что только на основе любви и верности может состояться настоящая семья, – это семья Попова Андрея Викторовича и Шойжиловой Эржэны Найдановы. Они являются примером не только для своих детей и внуков, но и для всех, кто их знает.



- Прожив 50 – 60 лет вместе семьи сохранили взаимоуважение, доверие, любовь друг другу и сохранили крепкую дружную семью В адрес каждой семьи прозвучало очень много поздравлений от гостей, родственников, соседей, коллег, руководства района – отметили в министерстве социальной защиты населения РБ.



