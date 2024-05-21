В Бурятии блудные коровы загадили село

Жители одного из сёл Бичурского района призвали местные власти найти управу на бродящий повсюду скот. Они потребовали принять кардинальные меры.
- Ходят по всему селу целыми стадами, гадят везде. Из года в год проблема вообще не решается, – заявили сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».
Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила, что скотина не бесхозная – у животных есть владельцы, которые за ними не следят. Только в прошлом году на нарушителей составили 46 протоколов и рекорд по их числу побили в сельском поселение «Бичурское». Там к ответственности привлекли 32 человека.
В декабре в республике в разы увеличили размер штрафов за блудный скот. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.
Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.
Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.