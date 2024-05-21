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В Бурятии блудные коровы загадили село

В Бурятии блудные коровы загадили село
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители заявили, что они бродят по населённому пункту стадами

Жители одного из сёл Бичурского района призвали местные власти найти управу на бродящий повсюду скот. Они потребовали принять кардинальные меры.

- Ходят по всему селу целыми стадами, гадят везде. Из года в год проблема вообще не решается, – заявили сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».

Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила, что скотина не бесхозная – у животных есть владельцы, которые за ними не следят. Только в прошлом году на нарушителей составили 46 протоколов и рекорд по их числу побили в сельском поселение «Бичурское». Там к ответственности привлекли 32 человека. 

В декабре в республике в разы увеличили размер штрафов за блудный скот. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. 
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