Всего оставили вещи в поезде сообщением «Владивосток-Москва» четыре человека
Накануне четверо пассажиров поезда сообщением «Владивосток-Москва» по собственной невнимательности оставили вагоне имущество. Трое из них – жители Читы, а четвёртый – Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Двое читинцев забыли в поезде свои паспорта, третий - ИНН, военный билет, диплом об образовании, медицинский страховой полис, наушники, расчёску и лекарства. Житель Бурятии оставил в поезде страховое свидетельство, сотовый телефон и связку ключей.
Начальник поезда передала находки в транспортную полицию. Сейчас правоохранители принимают меры для возвращения документов и ценностей законным владельцам.
Пассажиру из Бурятии вернут забытые в поезде телефон и связку ключей
Общество, Фото:
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