В Улан-Удэ телефонные мошенники обманули двух таксистов

Оба случая произошли в выходные



В выходные дни в Улан-Удэ зафиксировано два случая, когда таксисты попались на обман телефонных мошенников, сообщили в МВД по Бурятии.



Так, днём 19 мая в полицию по Железнодорожному району с заявлением обратился 47-летний местный житель. Горожанин, подрабатывающий частным извозом, рассказал, что в приложении ему поступила заявка на поездку. Затем позвонил сам клиент. Он сообщил, что в аэропорт необходимо срочно увезти его бухгалтера. Кроме того, в связи с возникшими проблемами незнакомец попросил помощи в переводе на мобильный кошелёк денег, которые он направит водителю. За услугу мужчина обещал вознаграждение в полторы тысячи рублей.



Улан-удэнец, увидев смс-уведомление о поступлении 15 тысяч рублей, через банкомат обналичил их и перечислил на указанный банковский счет. Однако позднее понял, что снял собственные сбережения: по невнимательности он и не заметил, что сообщение пришло не от банка, а с частного номера.



Ещё одной жертвой аферистов стал 60-летний таксист, который должен был из гостиницы в аэропорт увезти иностранца, не владеющего русским языком. По крайней мере, так это преподнёс телефонный собеседник. По предварительной информации, деньги за поездку незнакомец обещал перевести сам и в результате якобы ошибочно перечислил крупную сумму, смс о которой пришло на телефон водителя.



Деньги мужчина попросил вернуть. Однако, когда водитель попытался обналичить средства, его карту заблокировали. А банковский менеджер сообщил о попытке оформления на имя таксиста кредита в сумме 50 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела.

