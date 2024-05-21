Пенсионер из Бурятии потерял деньги, обновив приложение

Происшествия, Фото: Генпрокуратура России

Мужчина копил деньги для лечения зубов



В телеграм-канале Генеральной прокуратуры России накануне, 20 мая, появилось видео с пенсионером из Бурятии, которого обманули мошенники, когда он хотел обновить банковское приложение.



- Будьте бдительны! Мошенники постоянно совершенствуют и придумывают новые схемы обмана граждан. Их очередной жертвой стал пенсионер из Бурятии, который всего лишь хотел обновить приложение в смартфоне. Вернуть украденные средства ему помогли работники прокуратуры, - говорится в описании видео.



На записи житель Бурятии подробно рассказал о случившемся:



«В 2022 году 6 октября у меня с пенсионной карты сняли 60 тысяч 600 рублей, которые я копил для лечения зубов. Так неожиданно обновил приложение - и деньги пропали. Я был в шоке. Сразу позвонил в банк, карту заблокировали».



По словам пенсионера, он обращался во многие инстанции, однако ему везде отказывали. Тогда житель Бурятии пошёл в прокуратуру.



- Обратился в банк, банк мне отказал в выдаче денег. Обратились в страховую компанию, там тоже мне отказали. Обратился в Центробанк, там тоже получил отказ. Также написал письмо финансовому управляющему, там тоже мне отказали, нашли причину. Я был в ужасе. Обратился в районную прокуратуру, тут действительно мне помогли, и деньги мне вернули. С большим трудом, но вернули. Люди, будьте очень осторожны, - заключил мужчина.

