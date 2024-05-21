Жителя Бурятии оштрафовали за поджог сухой травы

Существовала угроза распространения огня на лес



Вчера, 20 мая, произошло возгорание сухой травы в 8 километрах от села Баянгол Баргузинского района Бурятии. Существовала угроза распространения огня на лес.



- К тушению возгорания были привлечены силы и средства администрации муниципального образования, лесхоза и 10-й пожарной части в составе 15 человек и 5 единиц техники. Возгорание на площади 7 гектаров было потушено менее чем за 3 часа, распространение огня на лес не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Виновником оказался местный житель, который поджёг сухую траву. За нарушение правил особого противопожарного режима мужчине назначен административный штраф по ст. 20.4 КоаП РФ в размере 10 000 рублей.



Также в отношении виновного будет направлено исковое заявление в мировой суд по возмещению затраченных сил и средств во время тушения пожара.

