В лесу в Бурятии повстречали пугливого новорождённого изюбрёнка

Его мама чуть не сбила с ног лесника



В официальном telegram-канале Бурприроднадзора выложили фото и видео с изюбрёнком, который совсем недавно появился на свет. На него наткнулся в лесу участковый лесничий из Баргузинского района Юрий Максимов.



- Иду по лесу. Изюбрёнок маленький лежит – только родился. Мама пробежала его – чуть не сбила меня, – поделился специалист, заснявший новорождённого на камеру.







Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова пояснила, что в мае-июне у диких животных как раз рождаются детёныши. Самки изюбрей обычно приносят сразу двоих.



- Малыши остаются там, где появились на свет, затаившись в траве – и они действительно сливаются с природой, – отметила глава ведомства. – Прятаться среди растений и кустов – нормальное поведение для изюбрят, косулят и оленят. Мать всегда где-то рядом – приходит, охраняет и кормит их.



Жителей республики призывают ни в коем случае не трогать и не гладить детёнышей лесных обитателей.



- Лучшее, что можно сделать – удалиться, оставив их на месте. Где-то рядом из кустов за вами напряжённо наблюдает мама животного, – добавила Дамдинова.



Она напомнила, что сейчас в республике запрещена охота на всех диких зверей – за исключением самцов изюбря с неокостеневшими рогами (пантами) и медведей.





