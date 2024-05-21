В лесу в Бурятии повстречали пугливого новорождённого изюбрёнка

Его мама чуть не сбила с ног лесника
В официальном telegram-канале Бурприроднадзора выложили фото и видео с изюбрёнком, который совсем недавно появился на свет. На него наткнулся в лесу участковый лесничий из Баргузинского района Юрий Максимов.
- Иду по лесу. Изюбрёнок маленький лежит – только родился. Мама пробежала его – чуть не сбила меня, – поделился специалист, заснявший новорождённого на камеру.
Руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова пояснила, что в мае-июне у диких животных как раз рождаются детёныши. Самки изюбрей обычно приносят сразу двоих.
- Малыши остаются там, где появились на свет, затаившись в траве – и они действительно сливаются с природой, – отметила глава ведомства. – Прятаться среди растений и кустов – нормальное поведение для изюбрят, косулят и оленят. Мать всегда где-то рядом – приходит, охраняет и кормит их.
Жителей республики призывают ни в коем случае не трогать и не гладить детёнышей лесных обитателей.
- Лучшее, что можно сделать – удалиться, оставив их на месте. Где-то рядом из кустов за вами напряжённо наблюдает мама животного, – добавила Дамдинова.
Она напомнила, что сейчас в республике запрещена охота на всех диких зверей – за исключением самцов изюбря с неокостеневшими рогами (пантами) и медведей.
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Общество, Фото:
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