В Усть-Ордынском округе собираются создать музеи в каждом из сёл

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Национальный музей округа отметил юбилей



Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа отмечает 80-летний юбилей. Первое официальное мероприятие, посвящённое юбилейной дате, было приурочено к международному дню музеев.



В торжественной обстановке подведены итоги акции «Подари музею частицу истории», открылась выставка картин «Земля предков, что дарит вдохновение». Учащиеся Усть-Ордынской школы №2 показали спектакль по Пушкину. Народный мастер Иркутской области Екатерина Осипова провела мастер-класс «Оберег из конского волоса». Для посетителей были также открыты выставочные залы с экспозициями.



Сейчас музей располагает семью залами, четыре из них — с постоянно действующими экспозициями. В музейных фондах —более 14 тысяч единиц хранения, большую часть которых составляют предметы этнографии, археологии, коллекции живописи и графики, фотодокументы. Также на территории музея располагается комплекс под открытым небом «Бурятская крестьянская усадьба конца XIX – начала XX века».



Присутствующий на церемонии открытия мероприятия руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев заявил, что накануне международного дня музеев обратился к мэрам шести районов УОБО с предложением расширить музейную сеть - создать музеи в каждом из 77 сельских поселений округа. Рассматривается возможность создания как отдельных музеев, так и на базе образовательных учреждений. А в тех поселениях, где уже есть действующие музеи, создать военно-исторические отделы. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, это поможет посетителям более глубоко понимать и уважать подвиги земляков. Директор национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа Афталина Арзаева отметила, что коллектив музея готов оказывать методическую помощь муниципалитетам при создании новых музеев на территории округа.



