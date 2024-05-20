Нарушения выявила прокуратура
40-летнего жителя посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
Однако коммунальная организация, в которой осуждённый отбывал наказание, удержания в пользу государства не производила. Нарушения при исполнении наказания, не связанного с изоляцией от общества, выявила Северобайкальская межрайонная прокуратура, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Работодатель получил прокурорское представление, после этого в государственный бюджет перечислил деньги из зарплаты работника.
В Бурятии работодатель забыл удержать выплаты с зарплаты осуждённого
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