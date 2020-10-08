МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста

Министерство внутренних дел по Бурятии подало в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковое заявление о защите деловой репутации. Ответчиком выступает депутат Народного Хурала, представитель КПРФ Баир Цыренов. Документ появился в Telegram-канале «БурАССР».
Речь в исковом заявлении идёт о скандале в стенах республиканского парламента весной 2020 года. Как сообщал «Байкал-Daily», тогда на сессии Народного Хурала глава МВД по Бурятии Олег Кудинов выступил с ежегодным отчётом. Ему задавали вопросы, а Баир Цыренов произнёс эмоциональную обличительную речь. Он вспомнил про ситуацию с лидером бурятских коммунистов Вячеславом Мархаевым, а также про сентябрьские события в Улан-Удэ после выборов мэра.
В иске, поданном министерством, сообщается следующее: «…депутатом Народного Хурала РБ Цыреновым Баиром Цыденовичем были распространены недостоверные (не соответствующие действительности) сведения:
- «…нас вытащили, поставили на колени женщин, вот ваш Соднопов мне угрожал, что если я это озвучу, меня будут судить…»
- «…Я ещё раз говорю: на моих глазах девушку, Балданову Сэлмэг, вытаскивали за ноги, есть видеозаписи, когда всё это происходило, били её головой о ступени автобуса «ПАЗ», выволокли её на улицу…».
Эти высказывания коммунисты МВД просит признать недостоверными. В министерстве считают, что эти заявления «порочат деловую репутацию МВД по республике как органа государственной власти, который в силу закона обязан осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина».
Распространённые сведения стали известны не только депутатам, но и неопределённому кругу лиц, поскольку видеозапись сессии находится в открытом доступе на сайте Хурала, отмечается в иске.
«Распространение недостоверных сведений сформировали негативное мнение общественности к полиции, недоверие к её работе, подорвали авторитет общества к деятельности МВД по РБ», - говорится в документе.
Министерство просит обязать Баира Цыренова дать опровержение на очередной сессии парламента республики.
Первое судебное заседание назначено на завтра, 9 октября, следует из материалов на сайте Железнодорожного райсуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой МВД по Бурятии подавало иск о защите деловой репутации к лидеру Бурятского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву из-за его выступления в Совете Федерации. Тогда Мархаев просил руководителя Верховного суда проверить действия полиции и Росгвардии при задержаниях на митинге в Улан-Удэ. Суд иск удовлетворил частично. «Заявления признали не соответствующими действительности, но опровержение в Совфеде ему давать не придется», - пояснял «МБХ медиа» адвокат Сергей Федоров.